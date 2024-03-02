Жаль его и всех нас. Научит ли кого-либо история Поля Погба?

В четверг приговор Полю Погба в деле о допинге был утвержден. Четыре года дисквалификации. Сам француз сразу же заявил, что будет подавать апелляцию. Остался вариант CAS, причем его окружение заявляет, что в случае неудачи там будет идти и в гражданский суд в Швейцарии. Но, в любом случае, его карьера, скорее всего, закончена. Извлекут ли из нее уроки?

С такими друзьями и враги не нужны

История Погба у меня прежде всего вызывает не злость, не презрение, не злорадство, а жалость. Начиная даже с жалости к самому себе как футбольному болельщику. Ведь Поль олицетворяет современный футбол. Со всей его медийностью, стремлением к пиару, жизнью в соцсетях в ущерб работе на поле. С легкостью добывания денег и славы еще до того, как их на самом деле заслужил.

Мы должны пожалеть самих себя, потому что имели несчастье следить за его карьерой, его историей в нашем любимом виде спорта.

Его возвращение в "Ювентус" и нынешнее падение вызвали слишком много хэштегов для одного человека. #Pogbаalmostback, #Pogback, #Pogbacktoback, #Pogboom, #Pogban, #Pogbout. Хэштегов и причёсок больше, чем матчей за клуб. А к отъезду из Англии, когда его уже там терпеть не могли, он выпустил пятисерийный фильм, обвиняя всех, кроме себя и заявляя, что ещё покажет всем.

Глава агентства Райолы Рафаэла Пимента с гордостью говорит, что сейчас все футболисты сидят в ТикТоке и выставляют напоказ свои прически, все живут в соцсетях. Поэтому, заявляет она, Поль был первопроходцем, предвидел будущее. Но на самом ли деле таким стоит гордиться? Вообще-то стоит, если твоя цель - не футбол, а пиар и зарабатывание денег.

Таков он, Modern Football.

Также пожалеть нужно самого Поля. Не понимающего, насколько его поведение, его несерьезность испортили и его самого, и современный футбол в целом. Нужно даже побеспокоиться о его дальнейшей судьбе. Человек с такой судьбой, с таким отношением, с таким окружением может скатиться на дно довольно быстро.

Пример Эмманюэля Эбуэ, экс-игрока "Арсенала", страдающего от депрессии и рассказывающего, что потерял все деньги и жил на улице, очевиден. Тем более, что и сам Погба признавал, что страдал от депрессии в "Манчестер Юнайтед". А можно ведь даже сорваться, как Дани Алвес, и попасть в тюрьму. В целом примеров скатывания бывших известных футболистов на дно достаточно.

В конце концов, когда твой брат и четыре твоих друга детства похищают тебя, угрожая автоматами, и требуют от тебя 13 миллионов евро, когда тот же брат в течение месяцев записывает разные видео, угрожая выдать скандальные подробности о тебе, а затем выдает такую, заявляя, что ты нанял колдуна для наведения порчи на партнера по команде, тебя стоит пожалеть.

Кстати, Поль признавал, что нанимал колдуна, но вовсе не для причинения боли Килиану Мбаппе, а для излечения от своих травм и принесения удачи своим командам.

Расследование дела о похищении не закончено. И постоянно всплывают новые подробности, новые участники. Говорят, что брат и друзья требовали у него деньги несколько месяцев, указывая, что "защищают его долгие годы" и оправдываясь, что им самим угрожают бандиты. Также Пимента заявила, что и ей угрожали, и у неё брат Поля Матиас вымогал деньги.

Уже в этом году появились сообщения, что через несколько дней после похищения его жене и детям угрожали оружием в его доме в Манчестере, а его родственники воспользовались его кредитом в магазине Adidas в Париже для покупок на сумму 47 тысяч евро. Что он уже давно одалживал большие суммы своим друзьям, но те ничего не вернули.

Как в такой ситуации сосредоточиться на футболе? Как вообще верить в жизнь в такой ситуации? Поль и говорил, что эти события очень сильно ударили по нему психологически, и постоянные травмы в "Ювентусе" чуть ли не от первых шагов на поле вызваны именно ими. И откуда мы знаем, сколько лет продолжаются такие проблемы, сколько лет его используют, угрожают ему?

Массимилиано Аллегри, его тренер в "Ювентусе", признавал, что игрок переживает "эмоциональный коллапс" и "должен найти мир в своей душе". Явно не нашёл. Сам Поль говорил, что "за семь месяцев постарел на десять лет".

Выключенная машина

А он мог стать великим. Грэм Сунесс твердо заявлял, что мог стать лучшим полузащитником в мире. Джесс Лингард - что он маэстро центра поля. "Он - осьминог. У него невозможно отобрать мяч. На поле он будто выращивает дополнительную ногу". Осьминогом его назвали еще в первой каденции в Италии именно за длинные ноги, которыми цеплял все мячи, даже очень неудобные.

Набор его скиллов практически невозможно найти. Он мог быть непроходимым в обороне, непревзойденным в отборе. Он очень хорошо видел поле и отдавал проникающие пасы, ассисты. Он обладал скоростью и проходил соперников на дриблинге. Он мощно и точно пробивал по воротам издали, также забегал в штрафную без мяча и замыкал головой или добивал после рикошетов.

Он просто мог делать все и всегда. Но не хотел. Не хотел работать, не хотел находиться в игре постоянно. Он был идеальной непобедимой футбольной машиной, но эта машина слишком часто стояла на поле выключенной.

Сунесс считает, что он потерпел неудачу из-за излишней эмоциональности. Я считаю, что из-за лени и самоуверенности. Он прорвался очень рано, уже в 22 года играл в финале Лиги Чемпионов в стартовом составе "Ювентуса", в 23 стал самым дорогим игроком в истории, перейдя за 105 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед". Потому и думал, что ухватил Бога за пазуху, что всесилен.

Пока были молодость и здоровье, лень Поля, его нежелание работать на тренировках, его неспортивный образ жизни, его гулянки сходили с рук. А вот когда возраст начал догонять - начали догонять и болячки.

Разумеется, тот переход был фатальной ошибкой. Тем более - именно в "Юнайтед", который после ухода Алекса Фергюсона не только провален на поле, но и жутко токсичен. Он просто пожирает игроков и тренеров. Даже самого Криштиану Роналду выплюнул аж до Саудовской Аравии.

Но это не значит, что в провале карьеры Поля обязательно нужно обвинять Мино Райолу, проталкивавшего этот трансфер. В конце концов, Райола также был агентом Златана Ибрагимовича, сумевшего вернуться из небытия МЮ и взять ещё одно Скудетто с "Миланом", был агентом Эрлинга Холанда, настаивавшего на правильном клубе из Манчестера и перешедшего в правильный.

У самого игрока должны быть характер и голова на плечах.

Он останется в непосредственно футбольной памяти. Как один из столпов замечательной тройки центра поля "Ювентуса" Видаль-Пирло-Погба и вообще восстания туринского клуба из Кальчополи до девяти Скудетто подряд. Из которых сам взял четыре. Ну и, разумеется, останется как один из лидеров сборной Франции на победном Чемпионате Мира, автор одного из голов в победном финале.

Но ведь он мог сделать гораздо больше.

Без двух домов

Он не был бездомным, не был бродягой. У него даже были целых два дома. "Ювентус" и сборная Франции. Он не раз говорил об этом. Его чувства к ним были искренними. Он постоянно держался за сборную и радовался как ребёнок возвращению в "Ювентус" в 2022-ом году. Чуть не полез обниматься с болельщиками туринцев, устроившими ему великолепный приём.

Он даже получил футболку с десятым номером, и представители "бьянконери" не скрывали, что рассчитывают на его помощь и на поле, и в продаже атрибутики. Атрибутика с ним и вправду продавалась вначале лучше, чем с любым другим игроком команды.

В итоге, правда, привязанность к одному дому погубила его. Он получил травму сразу же после возвращения в "Юве". Но не хотел идти на операцию, из-за которой сильно рисковал пропустить Чемпионат Мира-2022, слишком долго тянул время, лечась консервативно. Хотя врачи клуба требовали операцию. В итоге все же лег на операцию и пропустил Мундиаль. Настроив против себя клуб.

После возвращения травмы следовали одна за другой, будто его мышцы рвались от одного запаха поля. Он успел выйти на замену несколько раз, даже заработал ассист. Но вновь вылетал, и в клубе уже терпеть его не могли и только ждали избавиться от него и его огромной зарплаты. А он постил фотографии с лыжных курортов. И извинения за это, которые раздражали еще больше.

Теперь клуб может разорвать с ним контракт и сэкономить 33 миллиона евро.

Показательно, что "Ювентус" до сих пор официально не отреагировал на все дело о допинге, которое длится еще с сентября. Правда, контракт до сих пор не разорвал и предполагают, что не разорвёт до апелляции в CAS, которая может затянуться до лета. Но ещё с сентября по правилам клуб имеет право платить ему лишь 2400 евро в месяц, что с радостью и делает.

Клуб даже запретил ему тренироваться с командой. Хотя, например, дисквалифицированный за незаконные ставки Николо Фаджоли продолжает тренироваться с ней постоянно.

История с допингом также сложилась максимально не в пользу Поля. Он ведь даже был пойман на матче, в котором не играл. У него нашли вещества, вызывающие прилив тестостерона. Сам он заявляет, что принял пищевую добавку в США по совету друга с медицинским образованием. Постоянно отрицал намеренное применение допинга. Отрицает и сейчас.

Клуб, правда, разозлило то, что он не сообщил ему о применении этой добавки. Такое явно разозлило и Антидопинговый комитет.

У него перед глазами был пример защитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино, который летом 2022-го года также был пойман на допинге, но подал апелляцию, сумел доказать, что принял лекарство случайно и после четырёх месяцев вернулся на поле. Погба поверил в такой же исход и вместо сделки пошёл до конца. Но не сумел доказать случайность и получил максимальный срок.

"Там, где присутствуют деньги, нужно быть осторожным. Деньги изменяют людей. Они могут разрушить семью. Могут начать войну. Иногда я говорю себe, что не хочу, чтобы у меня были деньги. Не хочу даже играть в футбол. Просто хочу быть нормальным человеком рядом с нормальными людьми, которые будут любить меня как меня - не из-за славы, не из-за денег"...

Фото - Getty Images/Glоbal Images Ukraine