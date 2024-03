Наполи собирается продлить контракт Кварацхелии. Известные подробности

Представители Хвичи Кварацхелии ведут переговоры с "Наполи" по продлению контракта с грузинским футболистом до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По имеющейся информации, новый контракт 23-летнего нападающего будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.

Badri #Kvaratskhelia (Khvicha Kvaratskhelia’s father) to Radio SerieA: “According to me he will stay at #Napoli”. Talks ongoing to try to reach an agreement for the contract extension until 2029 with an important increase in salary. #transfers