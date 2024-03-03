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Наполи собирается продлить контракт Кварацхелии. Известные подробности
Шанс, что его подпишет ПСЖ, исчезает
Getty Images / Global Images Ukraine
Представители Хвичи Кварацхелии ведут переговоры с "Наполи" по продлению контракта с грузинским футболистом до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По имеющейся информации, новый контракт 23-летнего нападающего будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.
Badri #Kvaratskhelia (Khvicha Kvaratskhelia’s father) to Radio SerieA: “According to me he will stay at #Napoli”. Talks ongoing to try to reach an agreement for the contract extension until 2029 with an important increase in salary. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 3, 2024
Напомним, за этот сезон Кварацхелия сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.
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