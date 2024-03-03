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Наполи собирается продлить контракт Кварацхелии. Известные подробности

Италия
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Наполи собирается продлить контракт Кварацхелии. Известные подробности

Getty Images / Global Images Ukraine

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Представители Хвичи Кварацхелии ведут переговоры с "Наполи" по продлению контракта с грузинским футболистом до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По имеющейся информации, новый контракт 23-летнего нападающего будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.

Напомним, за этот сезон Кварацхелия сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

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Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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