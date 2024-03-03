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Интер планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату
Заслужил своими результатами
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает Николо Скира.
Текущее соглашение между сторонами действует до лета 2025 года. “Неррадзурри” хотят оставить наставника до 2027 года.
В том числе клуб предлагает специалисту увеличение зарплаты. В настоящее время, по сообщению СМИ, итальянец получает около пяти миллионов евро в год.
Индзаги тренирует "Интер" с лета 2021 года. С того момента он с командой дважды выигрывал чемпионат Италии и трижды – Суперкубок Италии.
Сейчас "неррадзурри" находятся на первом месте Серии А с 12 очками отрыва от второго "Ювентуса". Также подопечные Индзаги выступают в Лиге чемпионов, а из Кубка Италии команда вылетела.
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