  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату

Италия

Заслужил своими результатами

Интер планирует продлить контракт с Индзаги и увеличить тренеру зарплату

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущее соглашение между сторонами действует до лета 2025 года. “Неррадзурри” хотят оставить наставника до 2027 года.

В том числе клуб предлагает специалисту увеличение зарплаты. В настоящее время, по сообщению СМИ, итальянец получает около пяти миллионов евро в год.

Читайте такжеИндзаги: Я очень счастлив в Интере

Индзаги тренирует "Интер" с лета 2021 года. С того момента он с командой дважды выигрывал чемпионат Италии и трижды – Суперкубок Италии.

Сейчас "неррадзурри" находятся на первом месте Серии А с 12 очками отрыва от второго "Ювентуса". Также подопечные Индзаги выступают в Лиге чемпионов, а из Кубка Италии команда вылетела.

По теме
yellow-arrow
Наполи собирается продлить контракт Кварацхелии. Известные подробности
yellow-arrow
Эмполи - Кальяри: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Наполи - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 03.03.2024
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Игорь84 (Киев)
03.03.2024 в 12:46
"З того моменту він двічі виграв чемпіонат Італії" - це коли він встиг?)) Автор, ви щось плутаєте)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Игорь84 (Киев)
03.03.2024 в 12:46
"З того моменту він двічі виграв чемпіонат Італії" - це коли він встиг?)) Автор, ви щось плутаєте)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости