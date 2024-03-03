Серия А. Наполи - Ювентус 2:1. Чемпион вернулся чемпионской победой

Серия А. 27-ой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" 2:1

Голы: Кварацхелия 42, Распадори 88 - Кьеза 81

Нереализованный пенальти: Осимхен 88 (вратарь)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор 65), Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Траоре (Зелински 65), Политано (Распадори 65), Осимхен, Кварацхелия (Линдстрем 90+3)

"Ювентус": Щенсны, Бремер, Ругани, Сандро, Камбиазо (Веа 66), Локателли, Миретти (Йилдиз 77), Алькарас (Милик 90), Илинг-Джуниор (Боэнде 77, Данило 90), Влахович, Кьеза

Предупреждения: Траоре 47 - Влахович 18, Бремер 26, Камбиазо 28, Боэнде 87

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В предыдущем, чемпионском сезоне знаковыми были оба матча "Наполи" против "Ювентуса". 5:1 дома над ним - демонстрация силы. 1:0 в гостях благодаря голу Джакомо Распадори на 92-ой минуте - демонстрация характера, того самого Fino Alla Fine, которым славен сам "Юве". В нынешнем сезоне все вернулось к нормальному состоянию. Но в последние дни чемпионский сезон повторяется.

Чемпион уже скатился в середняки. Третий главный тренер в сезоне Франческо Кальцона начал в лиге с победы, упущенной на последних секундах. А "Ювентус" тогда же вытащил победу против "Фрозиноне" на последних секундах. Добыв свою четвертую в сезоне в добавленное время. Однако в среду Кальцона играл перенесенный матч и разнес "Сассуоло" - 6:1. А сегодня победил в концовке на характере.

Даже победный гол сегодня забил тот же Распадори, и также в эндшпиле. На 88-ой минуте.

Странный получился матч. Команды старались, но большая его часть получалась совершенно скучной, даже без ударов по воротам. За первые 27 минут первого тайма счет по ударам был 2:2, за первые 32 минуты второго - 5:0 в пользу "Ювентуса". А вот остальные отрезки были сумасшедшими. 16 ударов по воротам за последние 18 минут первого тайма, бешеная концовка второго.

По владению мячом всегда лидировал "Наполи". В целом по матчу - 71 процент. Но долго мяч ему ничем не помогал. Хотя и началось ударом Ди Лоренцо справа, отбитым Щенсны. На это Влахович ответил ударом головой в сантиметрах от стойки.

В бешеные минуты первого тайма Щенсны выпустил из рук штрафной удар Политано, но Ангисса добил в него. Влахович выскочил на Мерета на углу вратарской, подсек над ним и попал в стойку. Удар головой Оливеры Сандро вытащил с линии ворот. Бремер выбил мяч в левую часть штрафной, Кварацхелия пробил с отскоком от газона, также защитник мещал Щенсны - и мяч попал в ближний угол.

Сильно критикуемый Хвича с тремя голами в двух последних матчах.

В самой концовке первого тайма Влахович получил мяч от Мерета, но пробил неточно. Такой момент должен был задать темп второму. Но на самом деле долго "Ювентус" не мог ничего создать, тем более, что "Наполи" очень четко держал мяч на чужой половине поля. А когда создал - Камбиазо не попал из центра штрафной, а Влахович из ее левой части пробил слабо и в Мерета.

Сравнять счет все же удалось. Зимний новичок Алькарас выдал первый ассист за новую команду. Отдав Кьезе. Тот был также сильно критикуем, но сегодня ударом низом из правой части штрафной забил свой первый гол с 16-го января. Впрочем, затем Боэнде наступил на ногу Осимхену, ВАР (не арбитр) это увидел. Оси пробил пенальти плохо, но Щенсны отбил в центр, и Распадори успел первым.



"Наполи" победил "Ювентус" дома в пятый раз подряд. Дома против всех продлил серию без поражений до шести матчей. Что важнее - связал две победы подряд в лиге на всех полях впервые с сентября. Неужели именно Кальцона наконец-то разбудил чемпиона? До пятого места, которое может стать лигочемпионским, четыре очка.

А "Ювентус"? Из-за травм важных опорников Рабио и МакКенни он выставил свой самый молодой стартовый состав в сезоне - 26 лет и 14 дней, самый молодой в лиге против "Наполи" с 1997-го года. Еще и 18-летний игрок привез пенальти. Молодость подвела? В любом случае, в шести последних турах он набрал лишь пять очков, и его второе место под вопросом, а первое растворилось в пыли.