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Не чувствуют соперников. Аталанта - Болонья 1:2. Видеообзор матча
Аталанта - Болонья ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Болонья"
У каждой лиги есть своя сенсация. В Серии А - это "Болонья", которая не проигрывает уже в 7-м матче подряд, а 6 последних — это победы. Вот и сегодня противостоять им не смогла "Аталанта".
Коллектив Альберто Джилардино закрепился в зоне Лиги Чемпионов, вытеснив команду Де Росси. Надолго ли? Глядя на их победную серию, можно сказать да.
Серия А. 27-й тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Болонья" 1:2
Голы: Лукман 28 - Зиркзее 57 (пен.), Фергюсон 61
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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