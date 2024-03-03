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Не чувствуют соперников. Аталанта - Болонья 1:2. Видеообзор матча

Италия

Аталанта - Болонья ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Не чувствуют соперников. Аталанта - Болонья 1:2. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Болонья"

Новина українською

У каждой лиги есть своя сенсация. В Серии А - это "Болонья", которая не проигрывает уже в 7-м матче подряд, а 6 последних — это победы. Вот и сегодня противостоять им не смогла "Аталанта".

Коллектив Альберто Джилардино закрепился в зоне Лиги Чемпионов, вытеснив команду Де Росси. Надолго ли? Глядя на их победную серию, можно сказать да.

Серия А. 27-й тур
Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
"Аталанта" - "Болонья" 1:2
Голы: Лукман 28 - Зиркзее 57 (пен.), Фергюсон 61

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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