Не чувствуют соперников. Аталанта - Болонья 1:2. Видеообзор матча

У каждой лиги есть своя сенсация. В Серии А - это "Болонья", которая не проигрывает уже в 7-м матче подряд, а 6 последних — это победы. Вот и сегодня противостоять им не смогла "Аталанта".

Коллектив Альберто Джилардино закрепился в зоне Лиги Чемпионов, вытеснив команду Де Росси. Надолго ли? Глядя на их победную серию, можно сказать да.

Серия А. 27-й тур

Бергамо. "Гэвисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 1:2

Голы: Лукман 28 - Зиркзее 57 (пен.), Фергюсон 61