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Интер - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Интер - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" на максимальной скорости мчится к чемпионству в Серии А. Сможет ли остановить его "Дженоа" нашего Руслана Малиновского?
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Матч Серии А состоится в понедельник, четвертого марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
4 марта. 21:45. Серия А. 27-ой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Дженоа"
Главный арбитр: Джованни Айрольди
Трансляція матчу Інтер - ДженоаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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