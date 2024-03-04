  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Интер - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Интер - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" на максимальной скорости мчится к чемпионству в Серии А. Сможет ли остановить его "Дженоа" нашего Руслана Малиновского?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Серии А состоится в понедельник, четвертого марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

4 марта. 21:45. Серия А. 27-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа"

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Інтер - Дженоа
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Аллегри - после 1:2 с Наполи: У нас был один из самых молодых составов в истории, игроки получили хороший опыт
yellow-arrow
Интер - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.03.2024
yellow-arrow
Юг переиграл Север. Наполи — Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости