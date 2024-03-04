Интер - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Интер" на максимальной скорости мчится к чемпионству в Серии А. Сможет ли остановить его "Дженоа" нашего Руслана Малиновского?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Серии А состоится в понедельник, четвертого марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

4 марта. 21:45. Серия А. 27-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Джованни Айрольди