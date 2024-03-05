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Индзаги прокомментировал 15-очковый отрыв от Ювентуса в Серии А

Италия

Чёрно-синие набрали потрясающую форму

Индзаги прокомментировал 15-очковый отрыв от Ювентуса в Серии А

Фото: inter.it

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Наставник миланского "Интера" Симоне Индзаги ответил на вопрос о текущей форме команды после победы над "Дженоа" (2:1) в Серии А.

"Наша судьба в наших руках. Мы должны сохранять концентрацию, потому что мы занимаемся футболом уже много лет, и знаем, что впереди предстоит сыграть много игр, в том числе против "Болоньи", "Атлетико" и "Наполи", а затем последует международный перерыв.

Я должен поблагодарить этих ребят, потому что в 2024 году они сыграли 12 игр за 50 дней, и выиграли все 12 из них. Мы не должны оглядываться назад или похлопывать себя по спине, мы должны смотреть в будущее", - приводит слова итальянца Football Italia.

Отметим, что "Интер" набрал 72 балла за 27 сыгранных туров в чемпионате Италии. С таким количеством очков в активе "нерадзурри" завершили прошлый сезон.

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Ювентус (Турин) Интер (Милан) Дженоа (Генуя) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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