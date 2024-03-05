Рома приняла решение по будущему Де Росси

"Рома" планирует подписать новое долгосрочное соглашение с Даниэле Де Росси.

Как сообщает Football Italia, столичный клуб намерен предложить победителю чемпионата мира 2006 года новый двухлетний контракт со значительным повышением зарплаты, но на данный момент никаких окончательных шагов сделано не было. Однако ожидается, что ситуация изменится в ближайшие недели, особенно учитывая благоприятные отношения Де Росси с руководством "волков".

Победа над "Монцой" (4:1) стала шестой по счёту в семи проведённых матчах Де Росси на посту главного тренера "Ромы". На данный момент его подопечные располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. Действующий контракт специалиста с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.