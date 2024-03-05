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Леао: Футбол сегодня воспринимается только как статистика. Как по мне, футбол - это волшебство и радость
Португалец - тот ещё романтик
Фото: Gaffer
Вингер итальянского "Милана" Рафаэль Леао выразил недовольство современными тенденциями восприятия футбола.
"Современный футбол – это просто статистика, цифры. И мне это не нравится. Футбол – это волшебство, радость. Меня бесит, что люди думают только о цифрах. Людям нужно веселиться. Я люблю забивать красивые голы. Я за красоту и эстетику. Не только в футболе, но и в моде, в музыке, в любви...", - цитирует португальца Corrierre della Serra.
На счету Леао девять голов и восемь результативных передач в 33 матчах за "Милан" в текущем сезоне.
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