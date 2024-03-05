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Индзаги - о новом контракте с Интером: Думаю, что переговоры будут удачными

Италия

Наставник Интера прокомментировал свое будущее в клубе

Индзаги - о новом контракте с Интером: Думаю, что переговоры будут удачными

Anadolu Ajansi

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что готов к обсуждению нового контракта с клубом.

"Я счастлив здесь, в "Интере", я хорошо себя чувствую с руководством и болельщиками".

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"Относительно моего контракта, я с руководством встречусь после этого сезона, чтобы обсудить его продление. Думаю, что переговоры будут удачными", - добавил Симоне.

Напомним, что ближайший матч "Интера" состоится 9 марта, они сыграют против "Болоньи".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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