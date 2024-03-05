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Индзаги - о новом контракте с Интером: Думаю, что переговоры будут удачными
Наставник Интера прокомментировал свое будущее в клубе
Anadolu Ajansi
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что готов к обсуждению нового контракта с клубом.
"Я счастлив здесь, в "Интере", я хорошо себя чувствую с руководством и болельщиками".
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"Относительно моего контракта, я с руководством встречусь после этого сезона, чтобы обсудить его продление. Думаю, что переговоры будут удачными", - добавил Симоне.
Напомним, что ближайший матч "Интера" состоится 9 марта, они сыграют против "Болоньи".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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