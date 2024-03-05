Индзаги - о новом контракте с Интером: Думаю, что переговоры будут удачными

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что готов к обсуждению нового контракта с клубом.

"Я счастлив здесь, в "Интере", я хорошо себя чувствую с руководством и болельщиками".

Читайте также Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в услугах Индзаги

"Относительно моего контракта, я с руководством встречусь после этого сезона, чтобы обсудить его продление. Думаю, что переговоры будут удачными", - добавил Симоне.

Напомним, что ближайший матч "Интера" состоится 9 марта, они сыграют против "Болоньи".