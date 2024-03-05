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Ювентус определился с заменой Аллегри

Италия

Туринский клуб нашел замену Аллегри

Ювентус определился с заменой Аллегри

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" рассматривает кандидатуру Тьяго Мотты на пост главного тренера, как замену Аллегри.

Если нынешний наставник туринского клуба Аллегри летом все-таки покинет свой пост, то руководство "Ювентуса" хочет видеть Тьяго его преемником.

Напомним, что контракт Мотты с "Болоньей" действует лишь до конца текущей кампании.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Болонья Тьяго Мотта
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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