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Ювентус определился с заменой Аллегри
Туринский клуб нашел замену Аллегри
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" рассматривает кандидатуру Тьяго Мотты на пост главного тренера, как замену Аллегри.
Если нынешний наставник туринского клуба Аллегри летом все-таки покинет свой пост, то руководство "Ювентуса" хочет видеть Тьяго его преемником.
Напомним, что контракт Мотты с "Болоньей" действует лишь до конца текущей кампании.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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