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Агент Хвичи: Он уйдет, если другой клуб сделает предложение, от которого боссы Наполи не смогут отказаться
Что-то конкретное будет известно к концу мая
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Levan Verdzeuli
Агент вингера "
"Что касается будущего Хвичи — мы находимся в тесном контакте с руководством "Наполи", посмотрим, что произойдёт дальше. Он уйдёт, если другой клуб сделает предложение, от которого боссы не смогут отказаться.
Я не могу говорить о конкретной сумме, оценивать будет Де Лаурентис (президент "Наполи". — прим.) Я лишь занимаюсь защитой контракта и работы Хвичи. Всё прояснится в конце мая", – приводит слова Джугели La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Кварацхелия выступает за "Наполи" с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провел за неаполитанцев 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 80 млн евро.
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