Президент Милана прокомментировал будущее Пиоли и возможные инвестиции в клуб саудовского фонда

Президент "Милана" Паоло Скарони перед игрой с "Эмполи" в Серии А прокомментировал останется ли в клубе главный тренер Стефано Пиоли.

Вопрос о будущем Пиоли уже несколько месяцев освещается в СМИ, но не в клубе. Как сказал Златан Ибрагимович, просто позвольте ему делать свою работу, и все будет хорошо.

У Скарони также поинтересовались информацией, которая появилась недавно в СМИ о возможных инвестициях в "Милан" от саудовского фонда PIF, который уже владеет "Ньюкаслом".

Джорджо Фурлани был очень ясен, в этом нет абсолютно никакой правды, и это еще одна проблема, которую просто раздули СМИ.

"Милан" занимает 3-е место в Серии А. В Лиге Европы команда в первом матче 1/8 финала победила "Славию" из Праги (4:2).