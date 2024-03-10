  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Милана прокомментировал будущее Пиоли и возможные инвестиции в клуб саудовского фонда
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Милана прокомментировал будущее Пиоли и возможные инвестиции в клуб саудовского фонда

Италия

Это хорошо или плохо?

Президент Милана прокомментировал будущее Пиоли и возможные инвестиции в клуб саудовского фонда

Фото: Football Italia

Новина українською

Президент "Милана" Паоло Скарони перед игрой с "Эмполи" в Серии А прокомментировал останется ли в клубе главный тренер Стефано Пиоли.

Вопрос о будущем Пиоли уже несколько месяцев освещается в СМИ, но не в клубе. Как сказал Златан Ибрагимович, просто позвольте ему делать свою работу, и все будет хорошо.

У Скарони также поинтересовались информацией, которая появилась недавно в СМИ о возможных инвестициях в "Милан" от саудовского фонда PIF, который уже владеет "Ньюкаслом".

Джорджо Фурлани был очень ясен, в этом нет абсолютно никакой правды, и это еще одна проблема, которую просто раздули СМИ.

"Милан" занимает 3-е место в Серии А. В Лиге Европы команда в первом матче 1/8 финала победила "Славию" из Праги (4:2).

По теме
yellow-arrow
Коваленко в игре против Милана: известны оценки украинца
yellow-arrow
Серия А. Милан минимально побеждает Эмполи и Коваленко, Верона вне зоны вылета
yellow-arrow
Коваленко начнет матч против Милана на скамейке для запасных
Стефано Пиоли Милан Паоло Скарони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
calciomercato.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости