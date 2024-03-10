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Гасперини: Интер заслуживает всего, что получает в этом сезоне
Коуч прокомментировал матч с Ювентусом, но и вспомнил другие клубы
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини видит в ничьей с "Ювентусом" (2:2) как позитив, так и негатив.
Всегда тяжело приезжать сюда и хорошо играть. У них была тысяча причин хотеть выиграть и закрепить место в Лиге чемпионов, поэтому было очень приятно видеть наш менталитет в этой ситуации.
У нас было достаточно пространства, чтобы пойти в контратаку и добавить еще один гол, но "Ювентус" также сильно нас прессинговал. Меня разочаровывает то, что мы не впервые пропустили два гола подряд.
"Интер" заслуживает всего, что получает в этом сезоне, он лучше всех, но "Ювентус" и "Милан" тоже хороши. Нам не повезло в этих двух матчах против "Интера", тогда как у нас было ноль очков дома и на выезде против "Болоньи", так что это большая разница в таблице сейчас.
"Аталанта" занимает 6-е место в таблице Серии А. Следующий матч команда сыграет 14-го марта против "Спортинга" в Лиге Европы.
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