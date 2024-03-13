Итальянский "Лечче" объявил на своём официальном сайте о назначении Луки Готти на должность нового главного тренера команды.

Соглашение с тренером рассчитано до 30 июня 2024 года с опцией продления.

Последним местом работы 56-летнего специалист была "Специя", в составе которой в тот период времени выступал украинский хавбек Виктор Коваленко. В 2018–2019 годах он входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в "Челси".