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Лечче назначил экс-тренера Коваленко вместо Д'Аверсы, уволенного за удар соперника в стиле Зидана
Замена найдена оперативно
Фото: messaggeroveneto.gelocal.it
Итальянский "Лечче" объявил на своём официальном сайте о назначении Луки Готти на должность нового главного тренера команды.
Соглашение с тренером рассчитано до 30 июня 2024 года с опцией продления.
Последним местом работы 56-летнего специалист была "Специя", в составе которой в тот период времени выступал украинский хавбек Виктор Коваленко. В 2018–2019 годах он входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в "Челси".
Таким образом, Готти сменил в "Лечче"
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