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Лечче назначил экс-тренера Коваленко вместо Д'Аверсы, уволенного за удар соперника в стиле Зидана

Италия
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Замена найдена оперативно

Лечче назначил экс-тренера Коваленко вместо Д'Аверсы, уволенного за удар соперника в стиле Зидана

Фото: messaggeroveneto.gelocal.it

Новина українською

Итальянский "Лечче" объявил на своём официальном сайте о назначении Луки Готти на должность нового главного тренера команды.

Соглашение с тренером рассчитано до 30 июня 2024 года с опцией продления.

Последним местом работы 56-летнего специалист была "Специя", в составе которой в тот период времени выступал украинский хавбек Виктор Коваленко. В 2018–2019 годах он входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в "Челси".

Таким образом, Готти сменил в "Лечче" Роберто Д’Аверсу, который был уволен за удар головой форварда "Вероны" Тома Анри.

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Виктор Коваленко Лечче Роберто Д'Аверса Лука Готти
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Опубликовал: Александр Бураков
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