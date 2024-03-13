Милан приближается к подписанию нового соглашения с талантливым хавбеком

"Милан U-19" планирует подписать новый контракт с талантливым игроком Кевином Зероли.

По информации Фабрицио Романо, переговоры с агентом игрока Пиментой продвигаются успешно. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Кевин в нынешнем сезоне Примаверы 1 сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.