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Милан приближается к подписанию нового соглашения с талантливым хавбеком
Игрок, вероятно, продлит контракт со своим клубом
transfermarkt
"Милан U-19" планирует подписать новый контракт с талантливым игроком Кевином Зероли.
По информации Фабрицио Романо, переговоры с агентом игрока Пиментой продвигаются успешно. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время.
Кевин в нынешнем сезоне Примаверы 1 сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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