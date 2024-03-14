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Игорь Тудор может возглавить Лацио - Романо

Италия

Вскоре начнутся переговоры

Игорь Тудор может возглавить Лацио - Романо

Фото: butfootballclub.fr

Новина українською

Хорватский специалист Игор Тудор может возглавить "Лацио".

По информации Фабрицио Романо, тренер в ближайшее время встретится с президентом итальянского клуба Клаудио Лотито для того, чтобы обсудить условия контракта.

Ожидается, что договор будет подписан до июня и будет иметь опцию продлить соглашение еще на один сезон.

Тудор в прошлом году покинул "Марсель", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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