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Иммобиле собирается покинуть Лацио. Дело в фанатах

Италия

Не выдержал давления

Иммобиле собирается покинуть Лацио. Дело в фанатах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле решил покинуть клуб после окончания сезона, сообщает Corriere della Sera.

По имеющейся информации, причиной такого решения стали напряженные отношения с болельщиками и нападения на него и его семью после ухода главного тренера Маурицио Сарри. Отмечается, что причиной агрессии в сторону 34-летнего нападающего является то, что именно он повлиял на увольнение Маурицио Сарри.

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Напомним, Чиро Иммобиле перешел в "Лацио" из "Севильи" в июле 2016 года. В этом сезоне Иммобиле сыграл в 34 матчах во всех турнирах, отличился 10 голами и 1 результативной передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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Источник:
Corriere della Sera
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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