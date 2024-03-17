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Малиновский вышел на замену в игре с Ювентусом

Италия
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Малиновский вышел на замену в игре с Ювентусом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на поле в игре против "Ювентуса". На 70-й минуте игрок заменил Гудмундссона.

Пока что голов в матче не было. Туринцы сильно давят на соперника во втором тайме, но забить не могут.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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