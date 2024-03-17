Малиновский вышел на замену в игре с Ювентусом

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на поле в игре против "Ювентуса". На 70-й минуте игрок заменил Гудмундссона.

Пока что голов в матче не было. Туринцы сильно давят на соперника во втором тайме, но забить не могут.