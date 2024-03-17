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Малиновский вышел на замену в игре с Ювентусом
Можно стать героем матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский вышел на поле в игре против "Ювентуса". На 70-й минуте игрок заменил Гудмундссона.
Пока что голов в матче не было. Туринцы сильно давят на соперника во втором тайме, но забить не могут.
????????????#JuveGenoa pic.twitter.com/C2cyKetkYe— JuventusFC (@juventusfc) March 17, 2024
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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