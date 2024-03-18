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Первый кризис Де Росси. Рома - Сассуоло 1:0. Видеообзор матча

Италия

Рома - Сассуоло ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Первый кризис Де Росси. Рома - Сассуоло 1:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Рома"

Новина українською

На "Стадио Олимпико" сегодня приехала очень не удобная для "Ромы" команда. 63% владения мячом, почти полное статистическое преимущество позволило реализовать лишь один момент у ворот соперника.

После того, как Пеллегрини забил гол на 50-й минуте, "Сассуоло" были вынуждены включаться в игру. Моменты были, но все же Де Росси, хоть и не в лучшей форме, но забирает 3 очка.

Серия А. 29-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Сассуоло" 1:0
Гол: Лоренцо Пеллегрини 50

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Сассуоло Рома
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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