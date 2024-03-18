Первый кризис Де Росси. Рома - Сассуоло 1:0. Видеообзор матча

На "Стадио Олимпико" сегодня приехала очень не удобная для "Ромы" команда. 63% владения мячом, почти полное статистическое преимущество позволило реализовать лишь один момент у ворот соперника.

После того, как Пеллегрини забил гол на 50-й минуте, "Сассуоло" были вынуждены включаться в игру. Моменты были, но все же Де Росси, хоть и не в лучшей форме, но забирает 3 очка.

Серия А. 29-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сассуоло" 1:0

Гол: Лоренцо Пеллегрини 50