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После ЛЧ не пошло. Интер - Наполи 1:1. Видеообзор матча

Италия
Обновлено

Интер - Наполи ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

После ЛЧ не пошло. Интер - Наполи 1:1. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Інтер"

Новина українською

Две итальянские команды встретились в Серии А после вылета из ЛЧ. "Интер" прервал серию из 13 побед подряд во всех турнирах в 2024-м году, а "Наполи" получил один балл в игре против потенциального фаворита.

Эта потеря очков для "нерадзурри" скорее повлияла на эмоциональное состояние игроков, чем на турнирное положение. 14 очков отрыва от "Ювентуса" все еще делает подопечных Симоне Индзаги главным претендентом на титул.

Серия А. 29-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Наполи" 1:1
Голы: Дармиан 43 - Жезус 81

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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