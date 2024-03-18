Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После ЛЧ не пошло. Интер - Наполи 1:1. Видеообзор матча
Интер - Наполи ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Інтер"
Две итальянские команды встретились в Серии А после вылета из ЛЧ. "Интер" прервал серию из 13 побед подряд во всех турнирах в 2024-м году, а "Наполи" получил один балл в игре против потенциального фаворита.
Эта потеря очков для "нерадзурри" скорее повлияла на эмоциональное состояние игроков, чем на турнирное положение. 14 очков отрыва от "Ювентуса" все еще делает подопечных Симоне Индзаги главным претендентом на титул.
Серия А. 29-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Наполи" 1:1
Голы: Дармиан 43 - Жезус 81
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3. Безумный матч продолжительностью 120 минут
- 30-й матч Мудрика в сезоне. Известны оценки украинца за игру Кубка Англии
- Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру
- В Роме возник интимный скандал: клуб уже уволил одну сотрудницу
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО