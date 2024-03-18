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Игор Тудор в ближайшее время возглавит Лацио - Романо
Экс-тренер Марселя и Галатасарая уже в Италии
Фото: Virgilio Sport
Поиски нового тренера "Лацио" подходят к концу.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в Италии сегодня находится Игорь Тудор - один из главных претендентов на замену Сарри в римском клубе. По информации источника, в скором времени стороны заключат трудовое соглашение до июня 2025 года с возможностью его продления ещё на один сезон.
В прошлом году Тудор покинул должность наставника "Марселя", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.
⚪️???????? Igor Tudor, in Italy today in order to sign the contract as new Lazio manager until June 2025 with option for further season. pic.twitter.com/5XNbdLUepj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2024
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