Игор Тудор в ближайшее время возглавит Лацио - Романо

Поиски нового тренера "Лацио" подходят к концу.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в Италии сегодня находится Игорь Тудор - один из главных претендентов на замену Сарри в римском клубе. По информации источника, в скором времени стороны заключат трудовое соглашение до июня 2025 года с возможностью его продления ещё на один сезон.

В прошлом году Тудор покинул должность наставника "Марселя", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.

⚪️???????? Igor Tudor, in Italy today in order to sign the contract as new Lazio manager until June 2025 with option for further season. pic.twitter.com/5XNbdLUepj