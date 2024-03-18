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Игор Тудор в ближайшее время возглавит Лацио - Романо

Италия

Экс-тренер Марселя и Галатасарая уже в Италии

Игор Тудор в ближайшее время возглавит Лацио - Романо

Фото: Virgilio Sport

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Поиски нового тренера "Лацио" подходят к концу.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в Италии сегодня находится Игорь Тудор - один из главных претендентов на замену Сарри в римском клубе. По информации источника, в скором времени стороны заключат трудовое соглашение до июня 2025 года с возможностью его продления ещё на один сезон.

В прошлом году Тудор покинул должность наставника "Марселя", с которым занял третье место в Лиге 1 в сезоне-2022/23.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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