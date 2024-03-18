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Интер планирует продолжить сотрудничество с Индзаги и Мартинесом
Вскоре будет подписано новое соглашение
Фото: twitter.com/Inter
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что клуб хочет сохранить Симоне Индзаги на посту главного тренера и нападающего Лаутаро Мартинеса в команде.
"Мы хотим продлить сотрудничество с нашим главным тренером Симоне Индзаги, у него контракт до июня 2025 года, и все готово для того, чтобы подписать новое соглашение".
"С Лаутаро мы также на одной волне и убеждены, что продолжим работать вместе", - сказал Маротта.
Напомним, Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.
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