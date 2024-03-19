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Ачерби отрицает расистские оскорбления в адрес Жезуса
Игрок встретился с руководством своего клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Франческо Ачерби, защитник "Интера", встретился с руководством клуба для того, чтобы отрицать, что он говорил что-то расистское в адрес Жуана Жезуса из "Наполи".
Жезус сообщил арбитру об оскорблениях во время матча на "Сан-Сиро" в воскресенье, их разговор был записан на камеру. Позже игрок рассказал, что Франческо подошел к нему и извинился.
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Ачерби был исключен из сборной Италии из-за этого инцидента, после этого он уже публично заявил, что не говорил никаких оскорблений.
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