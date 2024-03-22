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Милан не может договориться с Меньяном о продолжении сотрудничества
Игрок хочет большую заработную плату
Фото: twitter.com/mmseize
"Милан" не может договориться со своим голкипером Майком Меньяном о продлении контракта.
Дело в том, что клуб и игрок не могут прийти к согласию по заработной плате. Сейчас Майк получает 2,8 миллиона евро в год, а хочет иметь 6 миллионов. Итальянцы готовы повысить зарплату до 4,5 млн евро и бонусы.
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У Меньяна контракт с "Миланом" рассчитан до июня 2026 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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