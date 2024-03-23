Смена чемпионата. Мейсон Гринвуд может перейти в Серию А

"Ювентус" хочет подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Мейсон Гринвуд, который сейчас выступает на правах аренды в "Хетафе", может остаться в испанской команде или вообще покинуть ее. Издание добавляет, что "Манчестер Юнайтед" твердо решил продать 22-летнего англичанина. "Хетафе" вряд ли сможет приобрести нападающего, а вот "Ювентус", который следит за Мейсоном не первый год, способен заплатить нужную сумму "красным дьяволам". Отмечается, что сам игрок еще не определился относительно своего будущего.

Напомним, в этом сезоне Гринвуд принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 5 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.