Ковачевич - о Зидане: Я уверен, что когда-то он возглавит Ювентус

Бывший нападающий "Ювентуса" Дарко Ковачевич уверен, что его бывший одноклубник Зинедин Зидан однажды возглавит "бьянконери".

"Зинедин любит "Ювентус", и он никогда этого не скрывал. Я уверен, что когда-то он будет тренировать этот клуб. Однако я еще не знаю, когда".

Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала" в 2021 году и с этого времени он не возглавил ни один клуб.

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