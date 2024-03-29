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Ковачевич - о Зидане: Я уверен, что когда-то он возглавит Ювентус
Дарко высказался о легенде французского футбола
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Бывший нападающий "Ювентуса" Дарко Ковачевич уверен, что его бывший одноклубник Зинедин Зидан однажды возглавит "бьянконери".
"Зинедин любит "Ювентус", и он никогда этого не скрывал. Я уверен, что когда-то он будет тренировать этот клуб. Однако я еще не знаю, когда".
Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала" в 2021 году и с этого времени он не возглавил ни один клуб.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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