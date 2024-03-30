Серия А. Лишь 18 минут Малиновского из-за травмы, ничья его Дженоа, победа Торино

Серия А. 30-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Фрозиноне" 1:1

Голы: Гудмундссон 30 (пен.) - Рейньер 36

В предыдущем сезоне Серию Б выиграл "Фрозиноне" с солидным отрывом от "Дженоа", которая стала второй. В первой трети нынешнего сезона уже в Серии А иерархия между ними сохранялась. Но затем первый стремительно покатился вниз. В Геную он ехал с одним очком в семи последних матчах и в зоне вылета. Вторая же удержалась в середняках и в предыдущем туре сыграла 0:0 в гостях с "Ювентусом".

Проблема генуэзцев - в неспособности одерживать победы в последнее время. Лишь одна в восьми последних турах, учитывая отчетный. В частности, они ослабели дома, на "Марасси", который осенью называли их крепостью. Уже второй неудачный домашний матч подряд, причем вовсе не против грандов - "Монца", "Фрозиноне".

В первом тайме статистика отражала реальную картину - 5:11 по ударам по воротам, 43:57 по владению мячом. Разве что начали хозяева мощно. Васкес замкнул угловой головой в перекладину, Сабелли добивал головой, но Турати блестяще спас. А далее более заметен был Суле, не попадая после своих прорывов.

Открыл счет Гудмундссон. Он прорвался в штрафную, двое блокировали его, Околи еще и подкатился. Возможно, в мяч, но арбитр свистнул пенальти, а ВАР не был уверен, потому не вмешался. Но вскоре Суле послал Зортеа справа, тот прострелил назад, и Рейньер замкнул. Далее Брешианини дважды хорошо пробивал - Мартинес отбивал.

С самого начала второго тайма Альберто Джилардино начал менять. Заменил латераля Спенса на Малиновского, затем форварда Ретеги на латераля, затем Малиновского на более оборонительного Строотмана. Хотя две последние замены состоялись из-за травм. Затем заменил латераля на форварда. Это помогло засушить игру, выравнять ее, свести к унылой.

Суле вновь не раз пытался, но не попадал в ворота. Однажды - из очень хорошей позиции. Также гости дважды требовали пенальти. Но по итогам опасного подката Вольякко ничего не было назначено, а руки Торсби на самом деле не было.

Руслан Малиновский в шестой раз подряд не вышел в стартовом составе "Дженоа". На этот раз вышел с началом второго тайма. Играл в опорной зоне, но ближе всех к двум форвардам. Хотя разрывы между линиями были слишком велики, поскольку украинец слишком смещался назад.

Малиновский пробил с 30-ти метров, но падая, и вышло слабо, хотя и в створ. А на 64-ой минуте отдал банальный пас, стоя на месте, вдруг поднял руку и сел на газон, держась за ногу. Он даже не стал дожидаться выхода своего сменщика, а сразу же пошел в раздевалку.

"Дженоа" остается 12-ой. "Фрозиноне" - 18-ым, но сравнивается по очкам с 17-ым местом.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Монца" 1:0

Гол: Санабрия 69 (пен.)

"Торино" и "Монца" идут сразу над "Дженоа". Однако очков у них существенно больше, потому можно даже побороться за Еврокубковую зону. Для этого, правда, нужны серии побед. Сегодня "Торо" начал такую. Две подряд после лишь одной в семи турах. "Монца" же по победам шла неплохо - четыре в пяти турах, но сегодняшнее поражение тормозит ее.

Первый тайм был скучным, со всего одним ударом в створ ворот. Хотя кое-что летело близко либо в защитников. Второй "Торино" провел доминируя, по ударам по воротам выиграл его со счетом 11:4, в створ - 6:1, по владению мячом - 59:41. Так что на победу наиграл.

Ди Грегорио вначале выручал гостей. От удара низом Окереке, коварного удара головой Буонджорно. Сапата выскочил на вратаря, но тот вовремя выбежал и заблокировал удар. Óднако с пенальти Микеле был бессилен. Пессина потянул Риччи за футболку в своей штрафной и привез.

Пессина, капитан "Монцы", на 73-ей минуте получил вторую желтую карточку и был удален. После чего Ди Грегорио отбил удар Сапаты издали с рикошетом.

Прямо сейчас "Торино" на восьмом месте, опережая "Лацио" и "Фиорентину". Хотя у них матчи в запасе. А вот до "Наполи" лишь одно очко при равенстве матчей. "Монца" также недалека - три очка до неаполитанцев, также при равенстве матчей.