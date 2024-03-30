Аллегри - по матч против Лацио: В последнее время нам не хватало побед, а не выступлений

Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящую игру против "Лацио".

"Сегодняшний день - прекрасная возможность подготовиться к игре, которая состоится во вторник (матч полуфинала Кубка Италии) как можно лучше. Нам нужно вернуть энтузиазм, который принес нам столько результатов. В последнее время нам не хватало побед, а не выступлений. Надеемся, что сегодня мы вернемся на победный путь. Когда у нас нет мяча, мы должны вернуться к игре, независимо от формы".