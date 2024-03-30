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Грузинский голкипер может присоединиться к Милану как замена Меньяну
Мамардашвили может перейти в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Милана" заинтересовалось голкипером "Валенсии" Георгием Мамардашвили в качестве замена Майку Меньяну.
По информации издания Tuttosport, Меньян и клуб не могут договориться о новом контракте из-за разногласий по условиям заработной платы.
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"Милан" должен будет заплатить за трансфер Мамардашвили около 40-50 миллионов евро.
Голкипер "Валенсии" в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 28 поединков, в которых пропустил 32 мяча; 9 матчей отыграл на ноль.
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