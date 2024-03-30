Грузинский голкипер может присоединиться к Милану как замена Меньяну

Руководство "Милана" заинтересовалось голкипером "Валенсии" Георгием Мамардашвили в качестве замена Майку Меньяну.

По информации издания Tuttosport, Меньян и клуб не могут договориться о новом контракте из-за разногласий по условиям заработной платы.

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"Милан" должен будет заплатить за трансфер Мамардашвили около 40-50 миллионов евро.

Голкипер "Валенсии" в текущем сезоне Ла Лиги сыграл 28 поединков, в которых пропустил 32 мяча; 9 матчей отыграл на ноль.