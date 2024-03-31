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Леау: Милан – мой дом. Я счастлив здесь

Италия

Еще не знает, что будет делать дальше

Леау: Милан – мой дом. Я счастлив здесь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Милана" Рафаэль Леау избежал прямого ответа на вопрос о своем будущем.

“У меня контракт с “Миланом”, я еще не знаю своего будущего, но “Милан” – мой дом

Этот клуб помог мне развиваться, и я счастлив здесь. Я хочу выиграть что-нибудь важное в “Милане”, - сказал Леау.

Португалец присоединился к "Милану" летом 2019 года, перейдя из "Лилля" за 49,5 миллиона евро. С того момента Леау завоевал с клубом один трофей – победил в Чемпионате Италии 2021/2022 гг.

В текущем сезоне Рафаэль провел 37 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и 12 ассистами. Его контракт с клубом истекает в 2028 году.

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Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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