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Интер - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Интер - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Интер - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

фото из свободных источников

Новина українською

От эйфории до уныния не один шаг, но двух-трех нередко бывает достаточно. Это сейчас на собственной шкуре ощущают "Интер" и "Эмполи". Совсем недавно они выдали замечательные серии и чувствовали себя на вершине. Но всего после пары неудач уже нервничают и чувствуют себя неуверенно. Кто вернет уверенность в очном матче? И сыграет ли Виктор Коваленко?

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Серия А. 30-й тур

1 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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