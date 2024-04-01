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Интер - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Интер - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото из свободных источников
От эйфории до уныния не один шаг, но двух-трех нередко бывает достаточно. Это сейчас на собственной шкуре ощущают "Интер" и "Эмполи". Совсем недавно они выдали замечательные серии и чувствовали себя на вершине. Но всего после пары неудач уже нервничают и чувствуют себя неуверенно. Кто вернет уверенность в очном матче? И сыграет ли Виктор Коваленко?
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Серия А. 30-й тур
1 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Эмполи"
Главный арбитр: Федерико Дионизи
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Інтер - ЕмполіСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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