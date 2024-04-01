Интер - Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

От эйфории до уныния не один шаг, но двух-трех нередко бывает достаточно. Это сейчас на собственной шкуре ощущают "Интер" и "Эмполи". Совсем недавно они выдали замечательные серии и чувствовали себя на вершине. Но всего после пары неудач уже нервничают и чувствуют себя неуверенно. Кто вернет уверенность в очном матче? И сыграет ли Виктор Коваленко?

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Серия А. 30-й тур

1 апреля. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Федерико Дионизи

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2