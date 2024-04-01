Серия А. Болонья лишь в двух очках позади Ювентуса

Серия А. 30-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Салернитана" 3:0

Голы: Орсолини 14, Салемакерс 44, Ликояннис 90+1

Победа в предыдущем туре вывела "Болонью" на 54 очка. Столько же, сколько набрала за весь предыдущий, вполне успешный сезон. Победа, правда, вышла натужной. Лишь в последние минут 20 матча удалось включиться и дожать "Эмполи", забив на 94-ой минуте. А прямо перед этим состоялось поражение от "Интера". То есть "россоблу" после шести побед подряд несколько застопорились.

Сегодня они также вовсе не играли блестяще. Несмотря на 70 процентов владения мячом. В пределах штрафной площадки не создали практически ничего. Могли пропустить. Но сегодня соперником была разваленная в пыль "Салернитана", безоговорочно последняя команда лиги. С четвёртым тренером в сезоне - Стефано Колантуоно. Такую победить не составило труда.

Фавориту хватило двух классных дальних ударов. Вингер Орсолини немного сместился справа и левой ногой закрутил в дальний угол, Вингер Салемакерс немного сместился слева и мощно пробил правой в дальний. Правда, сразу после первого гола Симы выскочил один-на-один и мог сравнять. Вратарь Равалья спас. Далее хозяева ещё пару раз опасно теряли мячи в обороне, но успевали выбить.

Во втором тайме интересного было мало. Хозяин Ндой не сумел замкнуть из центра штрафной, гость Чауна в контратаке немного не попал. Равалья выскочил из ворот и снял мяч с ноги Кандревы. А в добавленное время Ликояннис и Салемакерс обыгрались, причем последний сыграл пяткой, и первый спокойно пробил низом.

Следует отметить, что справлялась "Болонья" больше часа без лидера своей атаки Зиркзее. Он был не совсем здоров и вышел на замену лишь на 64-ой минуте.

Подопечные Тьяго Мотты на четвёртом месте и всего в двух очках позади "Ювентуса". Опережают "Рому" на шесть очков и "Аталанту" - на семь. Хотя у этих двоих ещё матч в запасе.