Маротта: Интер верит Ачерби, но это неприятная ситуация

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта называет обвинения Франческо Ачерби в расизме горькой страницей для мира футбола, но он верит защитнику.

"Мы попросили нашего игрока рассказать, что произошло на поле. Он сказал нам свою правду, у нас нет сомнений, что он говорил правду. Нет других доказательств того, что он делал расистские комментарии, поэтому вместе с адвокатом мы поддержали его в расследовании. Это горькая ситуация.

Версия, приведенная Жуаном, была другой, мы тоже уважаем ее, но мы не судьи".