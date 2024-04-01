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Маротта: Интер верит Ачерби, но это неприятная ситуация
Генеральный директор прокомментировал эту ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта называет обвинения Франческо Ачерби в расизме горькой страницей для мира футбола, но он верит защитнику.
"Мы попросили нашего игрока рассказать, что произошло на поле. Он сказал нам свою правду, у нас нет сомнений, что он говорил правду. Нет других доказательств того, что он делал расистские комментарии, поэтому вместе с адвокатом мы поддержали его в расследовании. Это горькая ситуация.
Версия, приведенная Жуаном, была другой, мы тоже уважаем ее, но мы не судьи".
Защитника "Интера" Франческо Ачерби признали невиновным в расистских оскорблениях в адрес Жуана Жезуса из "Наполи".
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