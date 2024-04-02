Все меньше претендентов на выход в Лигу Чемпионов. Итоги 30-го тура Серии А

Наполи - Аталанта 0:3

Дженоа - Фрозиноне 1:1

Торино - Монца 1:0

Лацио - Ювентус 1:0

Фиорентина - Милан 1:2

Болонья - Салернитана 3:0

Кальяри - Эллас Верона 1:1

Сассуоло - Удинезе 1:1

Лечче - Рома 0:0

Интер - Эмполи 2:0

Мы все еще выделяем Топ-8, даже Топ-9 с приходом "Болоньи". Но концовка сезона близка, и пора отцеплять кандидатов на выход в Лигу Чемпионов. Вряд ли "Фиорентина" и "Наполи" уже среди них. Остались трое в борьбе за 4-5 места - "Болонья", "Аталанта" и "Рома". Хотя, возможно, "Лацио" возрождается и еще поборется?

Возможно, придется еще бороться и "Ювентусу", стремительно теряющему высоту.

"Лацио" - "Ювентус"

Итоги тура мы начинаем не с двух лидеров, а именно с падения "Юве". Одна победа, четыре ничьи и четыре поражения в девяти последних турах, два тура подряд без забитых мячей. Потеря желания играть, создавать, диктовать. Команда просто плывет по течению. А ее тренер заявляет, что все по плану и даже гордится игроками.

Такое Массимилиано Аллегри заявил и после матча в Риме, в котором его команда отыграла крайне пассивно. Девять ударов по воротам, 35 процентов владения мячом. Против кризисного соперника, почти середняка. Даже после этой победы "Лацио" по очкам ближе к 11-му месту, чем к пятому. Но он старался, а "Ювентус" - нет.

Аллегри не желает предъявлять претензии игрокам, в том числе и за пассивную игру. Считает, что они делают то, что должны. Говорит о преимуществе над пятым местом и единственной задаче - выходе в Лигу Чемпионов. Пусть даже в последнем туре. Нетрудно догадаться, что за такие слова пресса разрывает его.

Войцех Щенсны честнее, говоря о результатах, недостойных "Ювентуса", призывая всех выдавать больше, задавать вопросы самим себе. Признает, что после вылета из борьбы за Скудетто команда потеряла мотивацию, но не должна оправдываться этим. "Если ты не веришь в Скудетто и не справляешься с давлением - тебе нечего делать в "Ювентусе".

И дело даже не в неудачном переходе на тактическую схему 4-3-3, при котором медленный защитник Камбиазо играл вингера, а не игравший 11 месяцев Де Шильо - крайнего защитника. И не в отсутствии Душана Влаховича и Аркадиуша Милика. А просто в желании. В его отсутствии.

"Лацио"? Он вырвал победу лишь в добавленное время. Но стопроцентно наиграл на нее. Уже в первом матче Игора Тудора выглядя его командой. Агрессивной, интенсивной, вертикальной, высоко прессингующей. Сам Тудор после матча удивлялся, что команда так быстро восприиняла его идеи и так мало ошибалась. "Я не мог и представить лучшего дебюта".

Он также изменил. Перешел на 3-4-2-1, усадил в запас Иммобиле, Луиса Альберто, Гендузи - лидеров команды (первый "старт" Педро и Камады в лиге в 2024-ом году). Отправлял защитников Марушича, Хилу и Казале глубоко в штрафную соперника. Первый в итоге и забил оттуда. Свой первый гол за почти два года. И, как сказал, лучший в карьере.

Впервые за 33 матча "орлы" не пропустили от "Ювентуса". Еще и побили его его же оружием - голом в концовке. Тудор, бывший игрок и помощник главного тренера "Юве", принес его. При том, что в концовке матча римляне выглядели уставшими после интенсивных 30-35 минут. Вообще-то, в концовке обоих таймов. Тем ценнее такой гол и такая победа.

"Наполи" - "Аталанта"

О "Наполи" нельзя сказать, что играет пассивно, без желания. Он по-прежнему первый в лиге по ударам по воротам и владению мячом. По воротам "Аталанты" нанес 20, владел мячом 61 процент времени. Но у него по-прежнему слишком много холостого владения без идей и слабая оборона. Третий тренер в сезоне это не изменил.

В первых пяти матчах лиги на посту главного тренера Франческо Кальцона не проигрывал. В том числе "Интеру" в гостях в предыдущем туре. Перед его приходом "Наполи" один матч не проиграл. Но из этих шести четыре были ничьими. Серия из семи без поражений дома - четыре 2:1 и три ничьи. Где тонко, там должно бло разорваться.

"Везувиани" пропустили в 11-ом матче подряд во всех турнирах, причем на этот раз - из-за своих ошибок и танцев соперника во вратарской Мерета. Они должны были даже пропускать больше трех. Да, должны были забивать как минимум два. Но Кварацхелия не играл, а Осимхен после травмы ожидаемо в плохой форме.

Хотя у "Аталанты" Коопмейнерс вышел лишь на замену, а Де Кетеларе не играл, но она справилась. Так эффектно прервав серию из четырех матчей лиги без побед. В тех матчах, правда, она играла в гостях вничью с "Миланом" и "Ювентусом", так что точно не слаба. Еще она прервала серию из четырех поражений от "Наполи".

Джан Пьеро Гасперини говорит о контроле над игрой в Неаполе и очень доволен сплоченностью команды и силой ее скамьи запасных. А спортивный директор "Наполи" Мауро Мелузо извинялся перед болельщиками. Кальцона же говорил о ломкости своей команды.

"Фиорентина" - "Милан"

"Фиорентина" по владению мячом третья, в 30-ом туре нанесла 17 ударов по воротам и заслужила забить больше одного. Но и заслужила пропустить больше двух. Она устроила очень веселый, сумбурный, открытый, нелогичный матч с "Миланом" с 31-им ударом по воротам и 17-ю - в створ. А в таких побеждает качество.

Качество игроков атаки "фиалок" сильно хромает. Почти все не забивали в лиге около двух месяцев, некоторые - почти четыре, а то и шесть. Вот и на этот раз забил опорник. А у "Милана" как раз забили звезды атаки - Леау и Лофтус-Чик. Причем Рафа пробежал полполя, обойдя всех. Также отдал ассист пяткой. Чистое качество.

Не удалось добыть результат в честь Джо Бароне в первом матче после кончины Генерального директора. Это потрясение помешало флорентийцам отыграть более организованно и качественно? Или мысли о Кубке Италии в среду и осознание практически потери шансов на Топ-4 в лиге?

При этом Винченцо Итальяно считает, что его команда делает то, что нужно. Как Аллегри. Итальяно хотя бы прав в том, что "Фиорентина" создавала моменты и большие проблемы сопернику. Заявил, что играла с ним на равных, и это можно принять. Но с такой обороной и такими проблемами игроков атаки...

Скорее, просто "Милан" силен. Он выиграл уже шестой матч подряд во всех турнирах. Правда, игра, особенно - ее стабильность, вызывает сомнения. Оборона пропускает часто. Но атака и общее состояние команды, ее настроение на высоком уровне. Стефано Пиоли очень доволен, особенно победой на таком сложном выезде.

"Россонери" укрепляются на втором месте. А "фиалки" с десятью очками в 11-ти последних турах упали на десятое, хотя и с матчем в запасе.

"Интер"

Пиоли жалеет, что потерял слишком много очков осенью и заявляет, что реальный разрыв между его командой и "Интером" намного меньше, чем 14 очков. Но именно сейчас, когда "Интер" сдал в игровом плане, мы видим, что разрыв именно таков. Поскольку результаты разные.

Даже когда "нерадзурри" играют бледно, как сейчас, когда мешают расистские и долговые скандалы, в лиге они почти всегда побеждают. 11 побед в 12-ти последних матчах, 20 в 24-ех, в которых не проигрывали.

Без первого вратаря Зоммера, без гола Лаутаро Мартинеса, который не забивал за клуб уже в пяти матчах подряд во всех турнирах. За последний месяц больше одного мяча за клуб забили Димарко и Алексис Санчес. От них такого вряд ли ожидали. Но настолько велик запас прочности лидера.

"Интер" многовато позволял "Эмполи", первый тайм даже проиграл по ударам по воротам. Комбинировал хорошо, плохо пасовал под удар либо пробивал. Но в итоге забил в начале и в концовке. Причем второй гол сделали замены - Думфриз и Алексис Санчес.

Победа на классе. Над соперником, которому проиграл год тому дома.

"Болонья" и "Рома"

"Болонья" уже в двух очках позади "Ювентуса". С восемью победами в девяти последних турах лиги. Хотя в трех последних турах играет бледно. "Эмполи" победила на 94-ой минуте, разваленную "Салернитану" в дебютном матче ее четвертого тренера в сезоне Стефано Колантуоно - ударами издали и контратакой в добавленное время.

В полдень понедельника "россоблу" создали мало, играли медленно, несмотря на 70 процентов владения мячом. Должны были пропустить сразу после раннего забитого. Вратарь спас. Но в итоге даже разгромили, реализовав все три удара в створ ворот в матче. При том, что лидер атаки Зиркзее отыграл менее получаса.

Смещение вингеров Орсолини и Салемакерса в центр и удары в дальний угол - классика. Ассист пяткой последнего в контратаке - также вкусно.

На контрасте с 3:0 "Болоньи" и "Аталанты" 0:0 "Ромы" против команды, которая борется против вылета, заметна. Еще больше заметна ее игра в Лечче - слабая, плохо организованная, с поражениями в единоборствах, бесполезными 60-ю процентами владения мячом. По ударам по воротам она проиграла со счетом 10:27, постоянно пропускала контратаки.

Она может указывать на дисквалификацию Лоренцо Пеллегрини и травму Пауло Дибалы - игроков, которые тащат ее атаку. Но ведь не только атака играла неудачно. В целом команда в последнее время несколько ослабела. Три матча в гостях без побед подряд во всех турнирах, победы с разницей лишь в один мяч в двух последних домашних матчах лиги.

Магия Даниэле Де Росси испаряется? Лишь два тренера "Ромы" с сезона 1994/95 добыли в своих первых десяти матчах больше 23-ех очков, набранных ДДР - Эусебио Ди Франческо и Руди Гарсия. Но насторожиться следует. Сам Даниэле признал хорошую игру "Лечче", недостаточно организованную и недостаточно жесткую игру своей команды.

Вторая ничья "Ромы" в Лечче подряд. А ведь и дома в первом круге она победила лишь в добавленное время. Неудобный соперник.

Другие

Традиционные гранды могут и вовсе остаться без Еврокубков. "Наполи" ныне опережает "Торино" лишь на одно очко, "Лацио" - на два, а "Фиорентина" отстает от него. "Быки" со второй победой подряд. После унылого первого тайма они взяли в оборот крепкую "Монцу" и заслужили больше, чем один гол с пенальти.

Сама "Монца" с поражением после 12-ти очков в пяти матчах и также в игре. Лишь в трех очках позади "Наполи". Если бы не удаление капитана Пессины на 72-ой минуте при счете 0:1 - кто знает, как бы повернулось в Турине.

После лишь одного очка в семи матчах для "Фрозиноне" каждое очко на вес золота. Он еще и играл хорошо против "Дженоа", особенно - в первом тайме. Тренер последней Альберто Джилардино признал, что его команда отскочила и хвалил ее за характер. А тренер первого Эусебио Ди Франческо видит прогресс.

Тем не менее, любая ничья дает лишь одно очко, и другие аутсайдеры, игравшие очные матчи, могли убежать. Но не убежали.

"Удинезе" проиграл лишь два матча из последних восьми, набрал в них десять очков. Дважды попадал в каркас ворот "Сассуоло", также его удар тащили с линии ворот. Но когда уже он начнет побеждать равных по силе? Его четыре победы в сезоне - против "Ювентуса", "Милана", "Аталанты" и "Лацио".

"Верона" с девятью очками в семи последних матчах, "Кальяри" - девятью в шести. Также очень неплохо. Первая вчера забила пяткой, второй во втором тайме даже наиграл на победу и требовал пенальти за спорный эпизод. Но в целом их уровень игры в этом туре был ниже.

А "Сассуоло" должен быть доволен, что "Удинезе" не реализовал свои моменты. Давиде Баллардини с четырьмя очками в четырех первых матчах на посту. Сразу после одного очка в семи его предшественников это серьезный прогресс. Но все еще мало для выхода с 19-го места.

"Лечче" также добыл ничью, и даже против гранда. Причем даже недоволен ею. Он должен был переигрывать "Рому". Лука Готти и заявил, что сожалеть о ничьей против такого соперника – хороший знак. В двух своих первых матчах в должности он набрал четыре очка и не пропустил. После пяти очков в 12-ти турах его предшественника.

"Эмполи"? Он играл очень прилично в гостях против лидера лиги. Но не хватило качества. Слишком много ударов летели в воробьев. Также Давиде Никола опоздал с заменами. Итог – четвертое поражение подряд без забитых и зона вылета.

Украинский след

Руслан Малиновский не вышел в стартовом составе "Дженоа" в шестой раз подряд. Хотя вышел с началом второго тайма, как в предыдущем домашнем матче. Тогда он помог команде опомниться после провального первого тайма. На этот раз также начал помогать, и улучшение было заметно. Но быстро вылетел.

Он играл на позиции опорника, но ближе всех к двум форвардам. Хотя все же не близко, оставляя разрывы. Зато мячом его команда начала владеть лучше. Руслан успел коснуться его десять раз. Пробил по воротам с 30-ти метров. Упав во время удара, из-за чего тот вышел слабым и прикатился к вратарю.

На 64-ой минуте он отдал банальный пас, тут же начал сигнализировать рукой и сел на газон. После получения медицинской помощи ушел в раздевалку, не дожидаясь замены. Сообщают о повреждении флексора, мышцы-сгибателя. В ближайшие дни он должен пройти проверку.

Виктор Коваленко не играл за "Эмполи" вовсе. Впервые после четырех матчей. Несмотря на отсутствие опорников Мале и Грасси. Симоне Бастони, считавшийся в иерархии ниже украинца (десять минут в предыдущих шести матчах), вышел в "старте". А заменил его Фаццини. В атаке же Никола предпочитал чистых атакеров.

Лучший игрок тура - Рафаэль Леау ("Милан"). Гол прорывом на полполя и ассист пяткой

Прорыв тура - "Лацио". Сразу же видна команда Тудора

Разочарование тура - "Ювентус". "Наполи" хотя бы старался

Лучшие вратари тура - Марко Карнезекки ("Аталанта") и Майк Маньян ("Милан"). Тяжело работали

Лучший тренер тура - Игор Тудор ("Лацио"). Сразу же видна команда Тудора

1Inter 30 25 4 1 73 14 +59 79 WWWWDW 2AC Milan 30 20 5 5 57 34 +23 65 LDWWWW 3Juventus 30 17 8 5 44 24 +20 59 DWLDDL 4Bologna 30 16 9 5 45 25 +20 57 WWWLWW 5Roma 30 15 7 8 55 35 +20 52 WWWDWD 6Atalanta 29 15 5 9 54 32 +22 50 WDLLDW 7Lazio 30 14 4 12 37 33 +4 46 WLLLWW 8Napoli 30 12 9 9 44 36 +8 45 DWWDDL 9Torino 30 11 11 8 29 26 +3 44 LLDDWW 10Fiorentina 29 12 7 10 42 34 +8 43 LDWDDL 11Monza 30 11 9 10 32 37 -5 42 WWLWWL 12Genoa 30 8 11 11 32 37 -5 35 DWLLDD 13Lecce 30 6 11 13 26 45 -19 29 LLDLWD 14Udinese 30 4 16 10 29 45 -16 28 DLDWLD 15Verona 30 6 9 15 27 40 -13 27 DLWWLD 16Cagliari 30 6 9 15 30 51 -21 27 DDWWLD 17Frosinone 30 6 7 17 38 61 -23 25 LLDLLD 18Empoli 30 6 7 17 22 45 -23 25 DWLLLL 19Sassuolo 30 6 6 18 34 57 -23 24 LLLWLD 20Salernitana 30 2 8 20 23 62 -39 14 LLDLLL

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