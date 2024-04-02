Гаттузо может вернуться в Палермо, ныне выступающий в Серии Б

Бывший полузащитник сборной Италии Дженнаро Гаттузо в ближайшее время может занять должность главного тренера "Палермо". Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) информирует журналист Николо Скира.

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Последним местом работы Гаттузо был французский "Марсель", который он покинул в феврале этого года из-за неудовлетворительных результатов. Ранее 46-летний специалист также возглавлял "Валенсию", "Наполи" и "Милан".

Напомним, Гаттузо уже был в роли наставника "Палермо" в 2013-м году. На данный момент сицилийский клуб занимает шестое мест в итальянской Серии Б после 31-го сыгранного тура.