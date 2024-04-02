Кубок Италии. Другой турнир - другой Ювентус

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 2:0

Голы: Кьеза 50, Влахович 64

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Веа 81), Локателли, МакКенни (Алькарас 89), Рабио, Костич (Сандро 89), Кьеза (Йилдиз 81), Влахович (Кен 86)

"Лацио": Мандас, Патрик (Казале 46), А. Романьоли, Хила (Хюсай 81), Марушич, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Луис Альберто (Камада 73), Дзакканьи (Исаксен 14), Иммобиле (Кастельянос 73)

Предупреждения: Гатти 37, Веа 85

Главный арбитр: Давиде Масса

В лиге "Ювентус" страдает. Лишь одна победа в девяти последних матчах с четырьмя ничьими и четырьмя поражениями, слова Войцеха Щенсны о недостойных результатах и игроках, пессимистичные разговоры о будущем Массимилиано Аллегри. Цунами критики вплоть до заявлений, что команда пустая и без души.

Такие заявления точно были логичными после гостевого матча лиги в субботу против "Лацио". В котором "Юве" нанес лишь девять ударов по воротам, владел мячом лишь 35 процентов времени, играл крайне пассивно и просто ждал финального свистка. За что и поплатился на 92-ой минуте, пропустив.

Впрочем, сегодня в Кубке против того же соперника туринцы отыграли иначе. Не сказать, что блестяще, впечатляюще. Также нанесли девять ударов. Но солидно, организованно, с желанием, с движением вперед. И с хорошим результатом, предоставляющим хороший гандикап перед ответным матчем.

Что принесло такое изменение? Возвращение на родной стадион, где переигрывали "Лацио" уже в шести из семи последних матчей во всех турнирах? Наконец-то проснувшаяся злость? Или запах трофея, всегда будящий "Ювентус"? Тем более, что трофеев не видел почти три года и очень голоден.

Возможно, так быстро прошла эйфория от Игора Тудора, удивление от новой тактики с ним. Мысли о Римском дерби в субботу повлияли. Либо смена состава. В первом своем матче хорват усадил в запас бывших лидеров Иммобиле, Луиса Альберто и Гендузи. Сегодня выпустил их и ничего от них не получил.

Первый тайм в целом был некачественным. Лишь с одним ударом в створ ворот. Хотя команды старались, боролись, атмосфера была наэлектризованной. "Ювентус" рано заработал пенальти за фол Весино на Камбиазо. Но после долгой проверки на видео арбитр увидел офсайд до этого фола.

Кроме этого, до перерва следует отметить удар головой Луиса Альберто, опустившийся на перекладину. Удар слета Рабио, оказавшийся слишком легким для Мандаса. Заметное раздражение игроков "Ювентуса". И свист части местных болельщиков при свистке на перерыв.

В лучшие времена "Ювентуса", особенно с Аллегри, лучшим периодом команды было начало второго тайма. Так вышло и сейчас. Во многом - благодаря решению отдать мяч сопернику. В первом тайме владение было почти равным. Во втором "Лацио" владел 64 процента времени. И не знал, что с этим делать.

Камбиазо, правый латераль, из центра поля разрезал пасом всю оборону, и Кьеза забил свой второй гол в последних девяти матчах. МакКенни на Влаховича, тот прорвался в штрафную и также спокойно забил свой девятый гол в девяти последних матчах. В субботу он не играл из-за дисквалификации.

"Лацио" кое-что пытался, пробивал в защитников. Но за весь матч так и не нанес ни одного удара в створ ворот. Еще и чуть не пропустил с двух опасных прострелов, которые в итоге никто не замкнул.

Обладатель Кубка 2021-го года и финалист 2020-го и 2022-го близок к финалу 2024-го.