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Не всё кончено? Погба подал апелляцию на решение о своей четырёхлетней дисквалификации
Француз продолжает бороться
Фото: twitter.com/juventusfc
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Сообщается, что защита Погба попробует оспорить решение суда о
Напомним, об отстранении француза от игры на четыре года стало известно 29 февраля. До этого, в октябре 2023-го года, в пробах Погба был обнаружен завышенный уровень тестостерона. Адвокаты 31-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако первоначальный приговор остался в силе.
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