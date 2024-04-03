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Гранд Серии А готов вернуть Де Дзерби в Италию

Италия

Ювентус заинтересовался наставником Брайтона

Гранд Серии А готов вернуть Де Дзерби в Италию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Де Дзерби, главного тренера "Брайтона", уже давно связывают с такими клубами как: "Ливерпуль", "Бавария" и "Барселона". Но появился еще один вариант.

По информации HITC, "Ювентус" рассматривает Де Дзерби как одного из, вероятных, кандидатов на замену Массимилиано Аллегри, если "бьянконери" решат попрощаться с ним летом.

Роберто имеет действующий контракт с "Брайтоном" до 30 июня 2026 года. Специалист присоединился к команде в 2022 году.

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Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
HITC
Опубликовал: Екатерина Власова
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