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Гранд Серии А готов вернуть Де Дзерби в Италию
Ювентус заинтересовался наставником Брайтона
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби, главного тренера "Брайтона", уже давно связывают с такими клубами как: "Ливерпуль", "Бавария" и "Барселона". Но появился еще один вариант.
По информации HITC, "Ювентус" рассматривает Де Дзерби как одного из, вероятных, кандидатов на замену Массимилиано Аллегри, если "бьянконери" решат попрощаться с ним летом.
Роберто имеет действующий контракт с "Брайтоном" до 30 июня 2026 года. Специалист присоединился к команде в 2022 году.
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Источник:HITC
Опубликовал: Екатерина Власова
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