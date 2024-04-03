Фиорентина - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

3 апреля состоится матч полуфинала Кубка Италии. "Фиорентина" сыграет против "Аталанты".

Команды между собой играли уже 29 раз, из них подопечные Винченцо Итальяно побеждали в 15 поединках. "Аталанта" одержала победу лишь в пяти матчах.

Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Мегого.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

3 апреля. 22:00.

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта"

Видеотрансляция - Мегого футбол 3