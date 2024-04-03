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Фиорентина - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Италия
Обновлено

Фиорентина - Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Фиорентина - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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3 апреля состоится матч полуфинала Кубка Италии. "Фиорентина" сыграет против "Аталанты".

Команды между собой играли уже 29 раз, из них подопечные Винченцо Итальяно побеждали в 15 поединках. "Аталанта" одержала победу лишь в пяти матчах.

Поединок начнется в 22:00. Смотреть трансляцию матча можно на Мегого.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
3 апреля. 22:00.
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Аталанта"
Видеотрансляция - Мегого футбол 3

Трансляция матча
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Фиорентина - Аталанта
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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