Кубок Италии. Фиорентина - Аталанта 1:0. Один гол, зато какой!

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:0

Гол: Мандрагора 31

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Паризи, Мандрагора, Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран (Артур 78), Куаме, Белотти (Иконе 85)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Холм (Хатебур 88), Де Роон, Пашалич (Эдерсон 46), Руджери (Баккер 60), Коопмейнерс, Миранчук (Скамакка 46), Лукман (Туре 78)

Предупреждения: Мандрагора 55, Куаме 81 - Миранчук 29, Де Роон 78, Скамакка 89

Главный арбитр: Маурицио Мариани

С кризисными "Ювентусом" и "Лацио" в соперниках "Фиорентина" и "Аталанта" могут думать о победе в Кубке Италии. Тем более, что не чужие для высоких стадий. "Фиалки" играли в финале в предыдущем сезоне, а в полуфинале уже третий сезон подряд, "Богиня" играла в финале в 2019-ом и 2021-ом годах.

Обе команды, оба клуба рвутся в гранды, а гранды отличаются трофеями. Которых флорентийцы не выигрывали с 2001-го года, а бергамцы - с 1963-го. Не случайно оба тренера говорили о важности Кубка и желании выиграть его.

Винченцо Итальяно также напомнил об очных матчах между командами, всегда ярких, интенсивных, интересных, драматичных. Правда, не всегда в них много забивали. В последних уже восьми во всех турнирах мы видели трижды 3:2, но и трижды 1:0.

Драма первого тайма сегодня состояла в том, что "Аталанта" на него не явилась. "Фиорентина" просто выносила ее. 12:2 по ударам по воротам отражает это. Вот только в створ хозяева попали лишь дважды. Их привычная проблема. Полное доминирование, но слабый креатив и ужасная реализация.

Лишь в середине тайма они наконец-то начали создавать. Нанесли четыре удара в одной атаке. Защитники отчаянно ложились под них, последний Карнезекки отбил ногой. Отбил он и навес, который не задел никого. В концовке тайма Гонсалеса оставили справа в штрафной, и Нико немного не попал.

Гол удалось забить благодаря внимательности арбитра Маурицио Мариани, пропустившего поперечный пас Гонсалеса между ногами. И блестящему удару Мандрагоры метров с 30-ти. Мяч полетел по дикой траектории, попал в стойку близко к "девятке" и от нее - за линию ворот. Блестящий удар!

Второй тайм "Аталанта" начала с двумя заменами, появившейся яростью и моментами. Хиен замыкал угловой ногой - Терраччьяно вытащил. Хотя и "Фиорентина" отвечала. Что превратило игру в третьей четверти матча в просто замечательную. В четвертой, правда, все успокоилось.

До 70-ой минуты забить был должен Гонсалес головой. Карнезекки в блестящем полете вытащил кончиками пальцев. Также Марко отбил удар левой ногой Нико. Лукман нашел Баккера в контратаке, но тот низом не попал. Белотти замкнул угловой, Раньери подправлял в упор, но не попал.

В концовке матча Скамакка мог забить дважды. Его крученый удар в дальний угол отбил Терраччьяно. Затем Пьетро бросился на перехват прострела и заблокировал Джанлуку.

"Фиорентина" выигрывает у "Аталанты" пятый матч из семи последних во всех турнирах при лишь одном поражении, третий кубковый подряд. Она сумела переключиться с лиги, где всего лишь десятая. Но не доведется ли ей плакать в Бергамо из-за неиспользованных моментов во Флоренции?