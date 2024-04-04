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Фиорентина - Аталанта 1:0. Обзор матча и видео голов (гола)

Италия
Обновлено

Первый полуфинальный матч Кубка Италии

Фиорентина - Аталанта 1:0. Обзор матча и видео голов (гола)

Фото: twitter.com

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"Фиорентина" 3 апреля 2024 года принимала "Аталанту" в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч закончился со счетом 1:0, гол забил Роландо Мандрагора на 31 минуте встречи. Этот гол принес победу "фиалкам".

Ответный матч состоится 24 апреля 2024 года. победитель сыграет в финале с победителем пары "Лацио" - "Ювентус".

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Италии Фиорентина - Аталанта

Флоренция. "Артемио Франки".

Фиорентина - Аталанта (1:0)

Голы (гол):

Напомним, что "Фиорентина" в нынешнем сезоне занимает 10 строчку в турнирной таблице Серии А. Имеет в своем активе 12 побед, 7 ничьих и 10 поражений в 29-ти матчах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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