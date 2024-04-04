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Милан интересуется нападающим Болоньи

Италия

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Милан интересуется нападающим Болоньи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Россонери уже готовятся к уходу своего центрального нападающего Оливье Жиру в конце этого сезона. Миланский клуб уже определился с приоритетным вариантом, который играет в Серии А.

Руководство с "Сан-Сиро" заинтересовано в приобретении форварда "Болоньи" Джошуа Зиркзе. Нидерландский нападающий с удовольствием остался бы в Серии А, чтобы развиваться дальше в чемпионате, и он считает "Милан" желанным пунктом для перехода. Кроме того, Зиркзе играл на "Сан-Сиро" и на самом сложном стадионе Италии показал, что не боится давления: великолепная игра как против "Интера", так и против россонери. Учитывая ценник форварда, "Милан" может предложить "Болонье" Алексиса Салемакерса, который играет за красно-синих на правах аренды.

Добавим, что Джошуа Зиркзе в этом сезоне сыграл 31 матч, где отметился 11 голами и 6 ассистами. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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Болонья Милан Джошуа Зиркзе
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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