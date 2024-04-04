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Стало известно, когда Наполи узнает результаты следствия по фальсификации отчетности
В офисах клуба провели обыск
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" оказался в центре скандала с фальсификацией бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор клуба Аурелио де Лаурентис в течение двух часов общался с прокурором. Итальянец пытался объяснить свою позицию относительно трансфера Виктора Осимхена.
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Ожидается, что результаты следствия по этому делу будут объявлены до конца апреля. В офисах клуба провели обыск, вскоре станет известно, дойдет ли дело до суда или его просто закроют.
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