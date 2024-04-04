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Балотелли: Я бы никогда не уехал из Ниццы, если бы не проблемы с Виейрой

Италия

Марио Балотелли рассказал о своем прошлом

Балотелли: Я бы никогда не уехал из Ниццы, если бы не проблемы с Виейрой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский форвард Марио Балотелли, который сейчас выступает за турецкий "Адана Демирспор", рассказал о своем уходе из ФК "Ницца".

"Я жил в Вильфранше, и это было безумие. Я улыбался каждый день, каждый день ходил на море. Жизнь мечты.

Проблема была в том, что манера игры Виейры мне не очень подходила. Я хорошо ладил с ним, но со спортивными мыслями, я не соглашался. Если бы у меня не было этих проблем с ним, я бы никогда не уехал из Ниццы".

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Марио Балотелли Ницца Партик Виейра Адана Демирспор
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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