Несколько европейских клубов заинтересовались талантливым игроком Милана

Форвард "Милана U-19" Франческо Камарда привлек внимание нескольких европейских клубов.

Мюнхенская "Бавария" заинтересовался 16-летним игроком, но им придется соперничать с дортмундской "Боруссией", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поскольку Камарди исполнилось 16 лет в марте, теперь он имеет право подписать свой первый профессиональный контракт.

Франческо в нынешнем сезоне за "Милан" провел 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.