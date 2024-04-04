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Несколько европейских клубов заинтересовались талантливым игроком Милана
Нападающий может покинуть итальянский клуб
Фото: Football Italia
Форвард "Милана U-19" Франческо Камарда привлек внимание нескольких европейских клубов.
Мюнхенская "Бавария" заинтересовался 16-летним игроком, но им придется соперничать с дортмундской "Боруссией", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
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Поскольку Камарди исполнилось 16 лет в марте, теперь он имеет право подписать свой первый профессиональный контракт.
Франческо в нынешнем сезоне за "Милан" провел 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
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