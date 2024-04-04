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Главный тренер Фиорентины не планирует продолжать сотрудничество с клубом - Инсайдер

Италия
Обновлено

Специалист покинет команду в конце этого сезона

Главный тренер Фиорентины не планирует продолжать сотрудничество с клубом - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно не планирует продолжать сотрудничество со своим клубом.

По информации Фабрицио Романо, это решение принято по согласию обеих сторон. Сейчас тренер сосредоточен на предстоящих матчах, а затем в июне покинет команду, как и планировалось.

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Итальяно присоединился к "Фиорентине" в 2021 году. Специалист подписал контракт, который рассчитан до июня 2024 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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