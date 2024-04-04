Главный тренер Фиорентины не планирует продолжать сотрудничество с клубом - Инсайдер

Наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно не планирует продолжать сотрудничество со своим клубом.

По информации Фабрицио Романо, это решение принято по согласию обеих сторон. Сейчас тренер сосредоточен на предстоящих матчах, а затем в июне покинет команду, как и планировалось.

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Итальяно присоединился к "Фиорентине" в 2021 году. Специалист подписал контракт, который рассчитан до июня 2024 года.