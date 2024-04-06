Серия А. Милан неудержим - лучшая серия со времен Анчелотти

Серия А. 31-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Пулишич 6, Жиру 20, Леау 57

": Маньян, Калабрия, Габбия (Кьер 61), Томори, Эрнандес (Ф. Терраччьяно 83), Адли, Рейндерс (Беннасер 78), Чуквуэзе, Пулишич (Муса 61), Жиру (Йович 62), Леау

": Фальконе, Венути (Жендрей 70), Баширотто, Понграчич, Галло, Блен (Бериша 78), Рамадани, Х. Гонсалес (Пикколи 46), Доргу (Пьеротти 85), Банда (Алмквист 46), Крстович

: Чуквуэзе 78 - Блен 34

: Крстович 45 (прямая красная)

: Лука Массими

В последнее время "Милан" набрал неудержимый ход. Сегодня он одержал седьмую победу подряд во всех турнирах. Такой серии не было с 2006-го года, когда его ещё тренировал Карло Анчелотти. Правда, далеко не все матчи серии впечатляли в игровом плане, как в обороне, так и в атаке. Но в последних четырех матчах команда точно высвободилась в атакующем плане и начала забивать легко. 11 голов в них.

Были ли предпосылки для лучшего результата со стороны "Лечче"? Кое-какие были. В предыдущем туре он сыграл вничью с "Ромой", причём победил по ударам по воротам со счётом 27:10 и был обязан побеждать и по счёту. С новым главным тренером Лукой Готти в двух матчах он не пропускал. А в первом круге отыгрался с 0:2 против этого же "Милана", сыграв 2:2 и чуть не выиграв. Но сегодня ничего не вышло.

По статистике сегодня "джаллоросси" выглядели неплохо. Первый тайм по ударам по воротам даже не проиграли. Во втором, несмотря на игру вдесятером, также создавали и матч в итоге по ударам проиграли лишь со счетом 11:16. По ударам в створ они и вовсе проиграли минимально - 7:8. Но не хватило качества, как в атаке, так и в обороне.

Они пропустили в самом дебюте. Из-за дисквалификации Лофтуса-Чика Пулишич сегодня играл на позиции "десятки". Схема получилась ультраатакующей. И она сразу же сыграла. Кристиан получил мяч от своего сменщика на правом фланге Чуквуэзе, пробил из полукруга перед штрафной и попал в самый угол. Его десятый гол в лиге в сезоне - рекорд карьеры. А затем Жиру скорее даже плечом замкнул угловой Адли.

Между этими голами и после них обе команды создавали. Маньян даже не прыгнул, когда Гонсалес пробивал с линии штрафной. Чуть неточно. Фальконе прыгал, отбивая удар Пулишича в ближний угол и его же удар головой. Калабрия блокировал удар с пяти метров. Гонсалес ударом головой замкнул в перекладину. Маньян взял два лёгких удара, удар Леау срикошетил на угловой.

В самой концовке тайма во время равной борьбы Крстович поднял ногу к мячу. Вдруг на его пути оказался торс Чуквуэзе, и нога попала ему в ребра. Крстович вовсе не собирался так играть, Чуквуэзе подставился. Но нога была высоко поднята, и арбитр Лука Массими решил показать прямую красную. ВАР не вмешался.

"Лечче" может протестовать и насчёт третьего гола. В его ложе даже начали саркастически аплодировать арбитру. Алмквист в стыке без фола упал, держась за голову, но Массими не остановил игру (посчитал, что удара в голову не было?), Леау убежал в контратаку и забил. И на этом судьба матча стала ясной. Хотя Эрнандес ещё попадал в стойку издали, оба вратаря отбили по два плотных непростых удара.

"Милан" выиграл пятый матч лиги подряд. Что отдаляет его от "Ювентуса" на расстояние девяти очков и приближает к "Интеру" на расстояние 11-ти. Хотя у обоих соперников матч в запасе. Задачи "россонери" - удержать второе место и не позволить соседям отпраздновать Скудетто в дерби. Эта победа и эта серия приближают к их выполнению. А "Лечче" остаётся 13-ым и в этом туре в зоне вылета не окажется.