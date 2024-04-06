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Дебютные ассисты Адли. Серия А. Милан – Лечче 3:0. Видео голов и обзор матча
Ломбардийцы еще до середины 1-го тайма отличились дважды
ANSA
"Дьяволы" активно начали матч. На 6-й минуте Пулишич вывел команду вперед. Очень быстро подопечные Пиоли удвоили преимущество. Гости накануне перерыва остались в меньшинстве и ситуация для них ухудшилась.
Прекрасную работу провел Меньян. Кипер "россонери" спасал хозяев 7 раз и оставил ворота на замке.
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23-летний полузащитник Ясин Адли впервые отдал голевые передачи в футболке "красно-черных". Француз ассистировал во время второй и третьей результативной атаки.
Чемпионат Италии, 32-й тур.
6 апреля. Милан. "Сан-Сиро"
Милан - Лечче 3:0
Голы: Пулишич, 6, Эдуар, Жиру, 20, Леау, 57
Удаление: Крстович, 45 (Лечче)
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