Серия А. Рома - Лацио 1:0. Два существенных изменения из трех

Серия А. 31-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио" 1:0

Гол: Манчини 42

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Льоренте, Анхелиньо (Смоллинг 79), Кристанте, Паредес (Бове 81), Лоренцо Пеллегрини, Дибала (Абрахам 79), Эль-Шаарави (Спинаццола 79), Лукаку

"Лацио": Мандас, Казале, Хила, А. Романьоли (Патрик 46), Марушич (Лука Пеллегрини 79), Весино (Луис Альберто 70), Гендузи, Фелипе Андерсон, Камада, Исаксен (Педро 46), Иммобиле (Кастельянос 46)

Предупреждения: Манчини 55, Челик 68, Паредес 80, Лоренцо Пеллегрини 90+2, Лукаку 90+5 - Весино 21, Педро 73, Кастельянос 76

Главный арбитр: Марко Гвида

Предыдущие четыре Римских дерби во всех турнирах отличались тремя существенными вещами. "Рома" не забила ни в одном из них. Если бы не забила в пятом подряд - установила бы худшее достижение в дерби в своей истории. Также она не победила ни в одном из них. И третье - во всех матчах команды играли в скучный футбол и забивали не более одного мяча на двоих. 1:0, 1:0, 0:0, 1:0.

Сегодня мы были вправе ожидать изменения третьего. Поскольку "Рома" с Даниэле Де Росси заиграла в гораздо более атакующий, смелый, быстрый футбол, чем с Жозе Моуриньо. Если считать с назначения ДДР, шла до этого тура второй в лиге по забитым мячам - 23 в десяти. А новый главный тренер "Лацио" Игор Тудор говорит о смелой, быстрой, атакующей, интенсивной игре. Даже признает ее авантюрной.

Впрочем, в первом Римском дерби для обоих как тренеров мы увидели то же, что видели у Моуриньо и Маурицио Сарри. Вязкую борьбу, мало скоростей, мало опасных моментов. Стычки, споры, чуть ли не драки. Всего четыре удара в створ ворот. Всего один гол. Логично, что забит он был со стандартного положения.

В первом тайме обе команды устраивали отрезки доминирования. "Лацио" в таких смотрелся интереснее, и игроки "Ромы" еле отбивались. Но отбивались и не позволяли даже особо пробивать по воротам Свилара. Сами же в своих отрезках действовали несколько эффективнее. А особенно эффективно действовали в контратаках. В итоге они выиграли тайм по ударам по воротам со счетом 11:5, в створ - 3:0.

Началось с удара слета Паредеса, чуть-чуть неточного. Исаксен в ответ нашел Иммобиле в левой части штрафной, но тот пробил в ближний угол неуклюже и не попал. Штрафной отскочил Льоренте, а от его удара - чуть ли не в ворота. Рикошет от защитника. Блокировали защитники и удары "лациале". Например, Весино с 14-ти метров. Удар Лоренцо Пеллегрини издали Мандас отбил неуклюже, но защитники выбили.

В итоге "Рома" забила с комбинации "контратака+угловой". Эль-Шаарави прорвался и бил, мяч отскочил от Хилы и чуть не залетел в ворота. Дибала навесил корнер, Манчини остался свободным и пробил головой, забив свой первый гол в дерби. И это тем более интересно, что в середине тайма Джанлука не очень хорошо себя чувствовал, и Де Росси даже готовил замену.

Второй тайм был более линейным. "Рома" начала мощно. Лукаку отправил Эль-Шаарави один-на-один, и тот попал в стойку. В других эпизодах Ромелу чуть не замкнул прострел, а Стефан акробатически пробивал и немного не попал. Но вскоре игра раз и навсегда переместилась к воротам Свилара. "Лацио" владел мячом во втором тайме 63 процента времени и кружил вокруг ворот Миле.

Проблема была в том, что эти ворота были герметично прикрыты. В итоге набралось всего шесть ударов по ним после перерыва и лишь один в створ ворот "Ромы" в матче. Издали, уверенно взятый. Тогда же начались и стычки с желтыми карточками. Что подходило "Роме", ведь замедляло игру. Камада точно замкнул прострел из явного офсайда, Гендузи головой пробил немного неточно, и на этом закончили.

"Рома" отдыхала посреди недели, а не бодалась с "Ювентусом" в Кубке. Де Росси работал сегодня 15-ый матч с ней, а Тудор - лишь третий с "Лацио", то есть у первого было больше времени. Он переиграл второго тактически в обоих стилях - обоюдоострой игре и "автобусной". Да и, возможно, сумел лучше настроить подопечных благодаря своей особой связи с клубом. Так что его победа логична.

"Рома" остается на пятом месте, но лишь в двух очках позади четвертого. Хотя у того и матч в запасе. Она в эпицентре борьбы за зону Лиги Чемпионов. А "Лацио" отстает от нее на девять очков и со своего седьмого места может рассчитывать в лучшем случае на Лигу Европы, а скорее - на Лигу Конференций. И сегодня он потерял математические шансы защитить свою серебряную медаль предыдущего сезона.